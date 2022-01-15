كيفية حل مشكلة عدم وصول الدعم في حساب المواطن بعد تغيير الآيبان وطريقة إضافة المواليد الجدد

برنامج حساب المواطن من أكثر برنامج دعم المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن العديد من الفئات المستحقة لديهم العديد من الأسئلة التي تم طرحها من خلال خدمة المستفيدين، ومن ضمن هذه التساؤلات طريقة إضافة المواليد الجدد للاستفادة من الدعم المالي المقدم بشكل شهري، وكذلك نعمل على حل مشكلة عدم وصول الدعم بعد تغيير الايبان رغم وصول رسالة أن الدفعة مدفوعة، ومن خلال مقالي سوف نوضح طريقة إضافة المواليد الجدد للاستفادة من الدعم في برنامج حساب المواطن وكذلك نوضح المصادر المستثناة للدخل بحساب المواطن للحصول على الدعم كاملا، حيث يمكنك اضافة المواليد بشكل إلكتروني من خلال زيارة الموقع الخاص بالبرنامج، وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح خطوات وطريقة إضافة المواليد الجدد للاستفادة من الدعم لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

كيفية إضافة المواليد الجدد في حساب المواطن للاستفادة من الدعم:

للاستفادة من اضافة المواليد الجدد فى دعم حساب المواطن يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي:

ادخل على رابط حساب المواطن الالكتروني.

ثم الضغط على ايقونة “تفاصيل الطلب”.

ثم نختار ايقونة “بيانات التابعين” والضغط عليها.

ثم النقر على ايقونة “اضافة تابع”.

ثم نقوم باضافة بيانات المواليد الجدد.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة حفظ.

المصادرالمستثناة من دخل الافراد للاستفادة من دعم حساب المواطن:

حيث يستسني من حساب دخل المواطن بعض المصادر المستثناة وهو ماسنوضحه بعدة مصادر، حيث طالب برنامج حساب المواطن المستفيدين من الدعم الشهري بضرورة تحديث البيانات، وبالتالي فإن التساؤلات تزايدت عن المصادر المستثناة من الإضافة عبر برنامج حساب البيانات في المعلومات الخاصة بالدخل الشهري، والمصادر المستثناة هي: الصدقات وهي المساعدات العينية أو النقدية التي يحصل عليها المستفيد من جمعيات أهلية أو حكومية بغرض العلاج، وكذلك الدعم الذي يحصل عليه المستفيد في حالة وقوع كارثة.

كيفية حل مشكلة عدم وصول الدعم في حساب المواطن بعد تغيير الآيبان:

فمن الجدير بالذكر أنه يسعى إلى شرح وعرض حلول لكافة المشاكل وأشار إلى ضرورة تغيير البيانات وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الرد على أحد الاستفسارات، حيث تسائل أحد المستفيدين عن الاجراءات التي يجب أن يقوم بها بسبب عدم وصول الدعم، رغم وصول رسالة تقول إن الدفعة مدفوعة بعد أن قام بتغيير الايبان، حيث رد البرنامج من خلال حساب “خدمة المستفيدين”، قائلا:”حياك الله ، في حال كانت حالة الدفعة مدفوعة، يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة”، وأوضح البرنامج أنه في حال لم يتم الإيداع، عليك أن تقوم بزيارة حساب المواطن صوتك مسموع لشكوي المواطنين ، ثم رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ” ونوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة”، وقد ايداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.