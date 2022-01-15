تمويل سيارتك بدون كفيل وبدون شرط اعتماد جهة العمل بمبالغ مالية كبيرة

تمويل سيارتك بدون كفيل ، منتج تمويلي بهدف خدمة إحتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وذلك بمبالغ مالية كبيرة وبشروط سهلة وميسرة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعملاء من موظفي الجهات الغير معتمدة للاستفادة من هذا التمويل، ويعتبر هذا البرنامج أحد الحلول التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة اليسر هذا البرنامج بأسهل الشروط وأسهل المتطلبات.

أهم مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

شركة اليسر الإجارة والتمويل أحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة العربية السعودية.

توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين.

برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تتيح شركة اليسر للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي شراء السيارة التي يرغب بها من خلال شبكة شراكات واسعة مع الوكالات والمعارض علي مستوى المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

خيارات للسداد عديدة يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل ، وذلك بمدة سداد يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

تمويل السيارات من شركة اليسر لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يتميز هذا البرنامج بهامش ربح تنافسي.

لا يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية تمويل السيارات المستعملة أيضاً.

شروط الاستحقاق للاستفادة من تمويل السيارات من شركة اليسر بدون كفيل