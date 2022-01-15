تسريب مواصفات هاتف Poco M4 قبل الإعلان الرسمي لن تتخيل إمكانياته الجبارة

أعلنت شركة Poco الصينية التي تعمل في مجال صناعة الهواتف الذكية عن قرب موعد طرح هاتف جديد يحمل اسم Poco M4 من المقرر أن يكون المعالج الخاص بالجهاز من نوع Qualcomm Snapdragon 662، وينتظر الإعلان الرسمي لإصدار الهاتف الجديد خلال مدة قصيرة، وقد تسربت بعض المعلومات الخاصة بالجهاز، والتي يرغب الكثيرين في التعرف عليها، وهذا هو ما سوف نستعرضها في هذا المقال.

موعد إصدار هاتف Poco M4

هاتف Poco M4 المرتقب استطاع استحواذ فضول العديد من الأشخاص، وحسب ما تم نشره فإن:

جهاز Poco M4 حسب ما نشره موقع MySmartprice سوف يتاح أولا في الأسواق العالمية والآسيوية في مقتبل شهر فبراير 2022.

من المنتظر أن يكون الهاتف مزود بشاشة عرض تبلغ 90 هرتز.

يحتوي الجهاز كذلك على معالج من MediaTek.

أما كاميرا الجهاز فهي كاميرا ثلاثية.

تصميم الهاتف مشابه إلى حد كبير تصميم الاصدار السابق Poco M3.

تسريب مواصفات هاتف Poco M4 قبل الإعلان الرسمي

مواصفات Poco M4

الاهتمام الكبير بإصدار هاتف POCO M4 جعلت الكثير من التسريبات التي تذكر ما يتمتع به الجهاز من مواصفات تنتشر بسرعة كبيرة في الأسواق ومنها:

كاميرا الهاتف: يحتوي الجهاز على كاميرا ثلاثية الأولى تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل ومستشعر OV64B40، الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل ومستشعر IMX355، أما الثالثة فهي بدقة 2 ميجا بيكسل وهي تدعم تصوير المقاطع بدقة 4K المتطورة.

نظام التشغيل: يعتمد على استخدام تقنية MIUI 12.5 التي تعمل على نظام أندرويد 11، المعالج المستخدم يأتي من ميدياتك.

خاصية 5G: الجهاز الجديد يدعم العمل بهذه الخاصية.

يجب الإشارة أن درجات اختبار الهاتف لم يعلن عنها حتى الآن بشكل واضح، ومن المتوقع أن ترد الكثير من المعلومات عن هذا الجهاز في وقت قريب.