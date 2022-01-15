تمويل شخصي 30 ألف بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين

تمويل شخصي 30 ألف ريال سعودي متاح الآن بالمملكة العربية السعودية وأيضاً متاح الحصول عليه كافة العملاء حيث يستطيع المواطن السعودي طلب التمويل وأيضاً يستطيع المقيم بالاراضي السعودية طلب التمويل ويتميز مبلغ التمويل الشخصي بأنه لا يشترط وجود أي ضمان وكذلك يتم الحصول عليه بصورة فورية وبالتقسيط على 36 شهر وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.

تمويل شخصي 30 ألف بدون كفيل لدى شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل هي إحدى شركات التمويل بالسعودية والتى تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية واليوم توفر شركة اليسر للتمويل تمويل شخصي سريع بقيمة ربما تصل إلى 30 ألف ريال سعودي وأيضاً بإمكانية تأجيل أول قسط لمدة شهرين ويمكن الحصول على هذا التمويل من خلال

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالسعودية.

ثم الدخول على خدمات الأفراد.

بعد ذلك يتم اختيار طلب التمويل.

ملئ نموذج طلب التمويل.

مزايا التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر

وفرت شركة اليسر للتمويل التمويل الشخصي السريع والذى يصل قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي كحد أقصى وصمم بمزايا تناسب العملاء ومن ضمن المزايا ما يلي

يتميز تمويل شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتمكن المتقدم من الحصول على قرض بقيمة ربما تصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

التمويل الشخصي السريع من اليسر متاح المتقدم سواء السعودي أو المقيم أيضاً.

متاح أيضاً التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر بفترة سداد مرنة تصل إلى 36 شهر.

كما أن التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر لا يشترط وجود كفيل.

أيضاً لا يحتاج التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر إلى أى رسوم إدارية عند طلب التمويل.

لا يشترط أيضاً عند طلب تمويل شركة اليسر جهة عمل

كذلك ليس للتمويل الشخصي من شركة اليسر أجور وكالة.

شروط التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر

القرض الشخصي السريع من شركة اليسر بالسعودية متوفر لمختلف العملاء بمختلف الجنسيات ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر وهى