مزايا مذهلة وتحديثات كبيرة على تطبيق سناب شات تجعلك تتخلى عن واتساب تعرف عليها

تطبيق سناب شات من اهم تطبيقات المراسلة والدردشة المفضلة لدى الكثير من محبى تطبيقات المراسلة وبعد التحديثات الاخيرة اصبح منافس قوى لتطبيق واتساب حيث امتازت التحديثات الجديدة بالعديد من المزايا الخاصة والتي تلبى جميع رغبات محبى التطبيق، حيث أعلن تطبيق “سناب شات” أنه سيتم طرح تحديث ضخم بمزايا رائعة قد تجعل الآلاف من المستخدمين يستغنون عن تطبيق التراسل المجاني “واتس اب”، ويهدف تحديث “سناب شات” الجديد إلى تحسين أسلوب الاتصال المرئي، حتى يكون استخدام التطبيق ممتع خاصة بين الأصدقاء ممن يملكون هواتف تعمل بنظام أندرويد و iOS، لقد اضيف ميزة للتطبيق تجعله يتيح نقل الصور الموجودة عليه الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك وهو ما سنوضح كيفية وطريقة الاستخدام من خلال مقالنا وسوف نوضح كذلك المزايا التي طرحها التطبيق وإتاحتها لمستخدميه، وحتى لا يتعرض المستخدم لفقدان الصور الخاصة به يجب عمل نسخة احتياطية وهو ما نوضحه بداخل المقال كيفية عمل نسخة احتياطية .

أهم مميزات تحديث سناب شات الجديد:

حيث يمتاز تحديث سناب شات الجديدة بالكثير من الاضافات ذات الاهمية الكبيرة للتطبيق ولمستخدميه وهي كالتالي:

اضيفت ميزة جديدة بتطبيق سناب شات وهي ميزة ردود الدردشة حيث تتيح للمستخدمين الرد على الرسائل الفردية في المحادثات التي يتم اجرائها مع الاصدقاء، ويمكن استخدامها من خلال الضغط على رسالة ما في الدردشة، ثم اضغط على خيار رد لبدء سلسلة جديدة من الرسائل خيار رد لبدء سلسلة جديدة من الرسائل.

ومن اهم المزايا الجديدة على تطبيق سناب شات ميزة Poll Stickers وهي يمكن من خلالها إضافة استطلاعات لمعرفة رأي التابعين وذلك من خلال ملصقات تعبيرية إلى كلا من خاصية سناب والقصص، بهدف مساعدتك في معرفة الأراء حول موضوع ما، حيث يمكن لكافة المستخدمين تصميم استطلاعات الرأي الخاصة بهم عن طريق الاختيار من بين عدد من الرموز التعبيرية في المجلد المسمى “الملصق Sticker”.

ويعمل تطبيق سناب شات والقائمين عليه على تطويره باستمرار مما يجعله دائما يمتاز بتحسين أداة الاتصال المرئي والصوتي لجعل المحادثات المباشرة أكثر تسلية، علاوة على طريقة سهلة لمعرفة الشخص النشط في مكالمة جماعية قبل الانضمام.

كيفية نقل صور سناب شات من الهاتف إلى الكمبيوتر:

طور تطبيق سناب شات ميزة تستخدم فيه تساعد محبيه ومستخدميه على نقل صور سناب شات من الهاتف الى الكمبيوتر بطريقة سلسة وسهلة وميسرة للغاية باتباع الخطوات التالية:

اولا نقوم بفتح تطبيق سناب شات الموجود على هاتفك.

ثم نقوم بعدها بالدخول إلى الاعدادات الخاص بك على التطبيق.

ثم نقوم بالضغط على ايقونة تسجيل دخول.

ثم نختار الملف الشخصي ، ثم النقر على أيقونة العجلة.

ثم ننتظر قليلا حتى تظهر لك الاعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل في القائمة المتوفرة حتى ترى الذكريات.

طريقة مبسطة أخرى لنقل صور سناب شات من الهاتف إلى الكمبيوتر: