زلزال يضرب باكستان.. والسلطات تكشف مدى قوته

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجى الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر فى منطقة حدودية بين باكستان وطاجيكستان، وشعر به سكان العاصمة إسلام آباد ومناطق كشمير ووادى سوات وبونير ودير وشيترال وباجور ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه المحاذى لأفغانستان.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.
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