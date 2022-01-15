نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بين سبورت ماكس 2022 beIN MAX الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات قنوات beIN Sport Max 1 و 2 2022 الجديدة، تنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية اليوم الأحد وذلك بمشاركة 24 فريقًا عربيًا وإفريقيًا يتنافسون على كأس القارة السمراء الأهم، ولأن الملايين من عشاق كرة القدم والإخوان العرب يريدون دعمهم، سوف نعرفكم على ترددات قناة بي إن سبورت ماكس 2022 الجديدة على النايل سات المشغل الحصري لكأس الأمم الأفريقية 2022، والتي يبحث عنها الكثير من مشجعي كرة القدم في مصر والوطن العربي، وهذا في الفترة الأخيرة بعد تحديد جدول كأس الأمم الإفريقية لهذا العام 2022.

قناة بين سبورت ماكس

هي إحدى القنوات في بي إن سبورت التابعة للشبكة الرياضية الضخمة وتبث مباريات العديد من الأحداث الدولية من أهمها كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، كما سوف تعرض المباريات للأندية الممتازة في أوروبا مثل الإنجليزي والإيطالي وغيرها وذلك بالإضافة إلى نقل الكثير من المباريات والمنافسات في كأس أوروبا، كما أنها من أفضل قنوات الرياضة في الوطن العربي والعالم لذلك يبحث الكثيرون عن ترددها لمتابعة المباريات المهمة التي تبثها على القنوات التابعة لها.

التردد الجديدة الخاصة بقناة بين سبورت ماكس beIN Sport Max 1&2 الجديد 2022 :

أعلنت قناة قطر الرياضية رسميا عن حقوق بث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 ، والتي سوف تقام في الكاميرون، وبالنسبة للمشتركين في قنوات بي إن سبورت كل ما عليك هو تنزيل الترددات التالية:

القناة: beIN SPORT Max 2&3

القمر: نايل سات.

التردد: 12603.

الترميز: 27500.

الاتجاه: عمودي أو أفقي V OR H .

القناة: beIN SPORT Max 1&2

القمر: نايل سات.

التردد: 11013.

الترميز: 27500.

الاتجاه: عمودي أو أفقي V OR H .

المباريات في كأس الأمم الأفريقية على قنوات بين سبورت

تكون المباريات على مدار الفترة القادمة وموجوده على قنوات بي إن سبوت، لذلك يقوم العديد من محبين كرة القدم بمتابعة القناة، حيث تبث قناة بي إن سبورت ماكس اليوم الأربعاء 12 من يناير المباريات الخاصة بكأس إفريقيا للأمم وهي: