نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمتابعة مباراة مصر وغينيا في كأس إفريقيا مجانًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الجميع عن تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر في كأس إفريقيا، ومن المقرر أن تبدأ هذه البطولة في 9 يناير وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، حيث تنافس مصر في أولى جولاتها مع نيجيريا، مع العلم أن النجم محمد صلاح يقود منتخب مصر، سوف تقوم هذه البطولة في الكاميرون، ومن خلال السطور القادمة سوف نذكر تردد قناة أون سبورت الناقلة للمباراة لكي يحصل عليها المشاهد بكل سهولة، وفي الأيام الماضية خسرت مصر أمام منتخب نيجيريا 1 لصالح نيجيريا وصفر لصالح مصر، ويتمنى المشجعين في مصر أن تفوز مصر في اللقاءات بينها وبين غينيا بيساو والسودان.

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر في بطولة أفريقيا:

حصلت قناة أون سبورت على حقوق البث لنقل مباراة مصر في بطولة أفريقيا، والتي تبث المباريات مجانا بدون أي اشتراك شهري ولا تحتاج لدفع المال لمشاهدة أي مباراة في كأس الأمم الإفريقية، ولكي يحصل المشاهد على القناة بكل سهولة سوف نعرض لكم تردد هذه القناة بالتفصيل:

تردد قناة أون سبورت 1 على النايل سات:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD

2. أما بالنسبة للتردد أون سبورت 2 على النايل سات:

التردد: 11449

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: متوسطة

SD

ولمعرفة المزيد عن ترددات القنوات يمكنكم متابعتنا على ’’ ثقفني’’ ولمعرفة تردد قناة بين سبورت اضغط هنــــــــــــــــــــا.

مباريات مصر في بطولة أفريقيا:

يلعب منتخب مصر ضمن المباريات بطولة أفريقيا، ويعتبر النجم محمد صلاح هو قائد منتخب مصر، ستكون أول مباراة تكون بين مصر ونيجيريا يوم 11 يناير والتي تذاع على قناة أون سبورت، ويتم تحليل هذه المباراة بعد انتهاء الشوطين الأول والثاني، مع العلم أن موعد المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس البطولة يلعب منتخب مصر مع فريق غينيا، في يوم السبت الموافق 15/1/2022، ستكون مباراة شديدة المنافسة، كما يمكن لجميع المتابعين ضبط قنوات أون سبورت لكي يستطيع مشاهدة جميع مباريات هذه البطولة، وجميع البطولات القادمة أيضا بكل سهولة.