سجلت عدة مدن في الأرجنتين ودول مجاورة بأميركا الجنوبية، درجات حرارة مرتفعة بشكل لم يسبق له مثيل، في وقت تتعرض المنطقة لموجة حر تاريخية.
وقالت سيندي فرنانديز، الخبيرة بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية: "عمليا، تعيش الأرجنتين بالكامل والدول المجاورة مثل أوروغواي وجنوب البرازيل وباراغواي أشد الأيام حرارة في التاريخ".
ووصلت الحرارة في مدن كثيرة لأعلى مستوى منذ بدء التسجيل، وبلغت في بعض المناطق 45 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد.
وأضافت فرنانديز: "من وسط باتاجونيا إلى شمال البلاد، يتم تسجيل قيم درجات الحرارة عند 40 درجة أو أكثر".
وأثرت الحرارة والجفاف الطويل على المحاصيل في البلد المنتج للحبوب، لكن هناك أملا في تراجع الحرارة بانخفاض متوقع في الأسبوع المقبل تتبعه فترة هطول أمطار لترطيب أجساد البشر والنبات.
وقالت إليزابيث باسين، وهي تنتظر حافلة في بوينس آيرس: "هذا يوم قائظ آخر... نعيش أسبوعا حارا ويبدو الأمر كما لو أن الجسم يتكيف مع هذه الحرارة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرجنتين تكتوي بنار "أشد الأيام حرا في التاريخ" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.