عروض بنصف الثمن ولمدة أربعة أيام من لولو جدة وتبوك بأقوي الخصومات

لولو ماركت جدة وتبوك تقدم عروض بنص الثمن وتوفر عروض خاصة ومتنوعة لمدة أربع أيام على المواد الغذائية واللحوم، ويوجد عبوات ترويجية على بعض من السلع المعروضة بداخل البريوش، متاح هذا الأسبوع أسماك طازجة متوفرة لمدة أربع أيام أيضاً وتوفر أصناف مختلفة من المعروضات بتنوع كبير يليق جميع الأذواق بأسعار منافسة كبيرة، هذا العرض متاح لفترة محدودة من يوم 12 يناير 2022 حتى 18 يناير 2022.

عروض بنصف الثمن من لولو جدة وتبوك ولمدة أربع أيام

أشتري كرتونة التوفير من سادية أو قعطة واحدة فردية بسعر خاص وبنصف الثمن سعر الحبة الواحدة وزن القطعة 800 جرام 11.25 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال سعودي، والكرتونة متوفر بها 10 قطع × 800 جرام بسعر خاص 109.95 ريال سعودي بدلاً من 144.00 ريال سعودي.

متوفر العرض لمدة أربعة أيام بفرع جدة وتبوك عبوة ترويجية من زيت أبو زهرة دوار الشمس 1.5 لتر × 2 متاح شراء مجموعة واحدة فقط لكل عميل سعر العرض 24.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال سعودي.

متاح شراء حبة واحدة من مسحوق غسيل الملابس جينتو وزن الكيس 5 كيلو متوفر برائحة الليمون والياسمين سعر الحبة الواحدة 28.90 ريال سعودي بدلاً من 67.95 ريال سعودي.

متوفر العرض ولفترة محدودة لمدة أربعة أيام كيس أرز بسمتي مزة من تاج محل وإن الكيس 10 كيلو بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 79.50 ريال سعودي.