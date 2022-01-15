تسجيل ولي امر جديد noor.moe.gov.sa عبر موقع نظام نور المركزي لحجز النقل المدرسي بعد قرار وزارة التعليم بالمملكة بالعودة الحضورية لطلاب ابتدائي إلى المدارس في الفصل الدراسي الثاني 1443، حيث جاءت قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة بالعودة الحضورية للمدارس في جميع محافظات المملكة للمرحلة الابتدائية، وذلك ليعود التعليم الوجاهي لهم وتوقيف التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني، وقد قامت مديريات التعليم في المحافظات بطلب أولياء الأمور للتسجيل في منظومة النقل المدرسي الجديدة.

Sign In تسجيل ولي امر جديد noor.moe.gov.sa دخول نظام نور للنقل المدرسي 1443

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة التسجيل من جديد في خدمة النقل المدرسي والتي يتم تخصيصها لطلاب مرحلة روضات الأطفال والمرحلة الابتدائية، حيث تكون الخدمة مدعومة من الوزارة وخاصة لعدد من الفئات من الطلاب السعوديين، ويتسابق أولياء الأمور على الحجز في الخدمة قبل انتهاء أعداد المقاعد المخصصة للطلاب في سيارات النقل المدرسي.

خدمة النقل المدرسي المدعومة

قامت وزارة التعليم بتفعيل خدمة الحجز في النقل المدرسي من جديد بعد قرارات العودة إلى التعليم الوجاهي من السيد وزير التعليم بالمملكة، فبالرغم من عودة أعداد الإصابات اليومية من فيروس كورونا إلى الارتفاع من جديد إلا أن الوزارة حرصت على حصول النسبة الأكبر من الطلاب على لقاحات كرونا، وتم التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب والتعقيم عند العودة للمدارس من جديد، كما وجب عند حور كل طالب اصطحاب شهادة اللقاحات معه ليتمكن من دخول المدارس، ويتم تقديم الخدمة بدعم الوزارة بثمن الحجز 200 ريال للطفل الواحد بينما يتم إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من مبالغ حجز المقاعد في النقل المدرسي.

إنشاء حساب ولي الأمر على موقع نظام نور المركزي

يقوم ولي الأمر بالدخول على رابط نظام نور التعليمي. يتم اختيار ايقونة تسجيل حساب ولي الأمر. يقوم بكتابة البيانات المطلوبة (سجل ولي الأمر – اسم مستخدم مقترح). يتم اختار ايقونة “التالي”. يقوم بتسجيل رقم الهاتف على المنصة وبقية البيانات المطلوبة. يتم تسلم الرقم لسري على الهاتف النقال. يقوم بالتسجيل من جديد على الرابط بالرقم السري واسم المستخدم الذي قام بتسجيله.

كيفية حجز خدمة النقل المدرسي بحساب ولي الأمر