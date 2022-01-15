حريق كبير فى مستودع مواد كيمائية بأمريكا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحسب القناة، فإن المبنى المكون من ثلاثة طوابق اشتعلت فيه النيران، وقررت السلطات عدم إجلاء السكان لكن رئيس بلدية المدينة حث جميع القاطنين فى المناطق المحيطة بالمستودع المنكوب، على إغلاق النوافذ فى منازلهم.

ولا توجد معلومات عن إصابات أو سقوط ضحايا حتى الآن.