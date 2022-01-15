شروط وخطوات رفع ايقاف الخدمات مؤقتاً

يعد نظام إيقاف الخدمات إجراء تطبقه الحكومة السعودية داخل أراضي المملكة على المواطنين والذي يتمثل في وقف إجراء الخدمات للمواطنين الذين اتخذ القضاء ضدهم أمر قضائي كإجراء ناتج عن حق لأشخاص آخرين أو مؤسسات تابعة للدولة باختلاف قطاعاتها، ولا يتم رفع هذا الإيقاف إلا بعد حدوث تقديم الإلتزام اللازم لهذا الشخص وعودة الحق لأصحابه.

طريقة رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً

يتمكن المواطنين الذين صدر بشأنهم قرار من قبل الحكومة السعودية بإيقاف الخدمات أن يتمكنوا من عمل رفع لإيقاف الخدمات مؤقتاً عن طريق بوابة “ناجز” تلك البوابة التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية التي يستفيد منها المواطن السعودي، وسوف نوضح فيما يلي الخطوات اللازمة للحصول على رفع إيقاف الخدمة بشكل مؤقت:

أولاً قم بالدخول مباشرة على موقع وزارة العدل الإلكتروني.

إختيار الخدمات الإلكترونية من بين الخيارات المتاحة عبر المنصة الرئيسية للموقع.

ثم إختيار قائمة التنفيذ، تليها خطوة إختيار خدمة طلباتي.

يتم إستكمال الإجراءات عن طريق إختيار تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات.

يقوم الموقع الإلكتروني بطلب إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص والمعلومات الهامة.

تأكد من إدخال هذه البيانات بطريقة صحيحة ومراجعتها لضمان نجاح تقديم الطلب.

وأخيراً قم بالنقر على تسجيل الطلب حتى يتم رفع طلبك للجهات المختصة.

الشروط الواجب توافرها حول عدم إيقاف الخدمات

تسهيلاً من الحكومة داخل المملكة العربية السعودية على المواطنين حتى لا يتم إيقاف الخدمات لهم فقد وضعت الحكومة بعض التسهيلات التي يمكن الإستفادة منها، فيما يلي نوضح تلك الشروط الواجب توافرها: