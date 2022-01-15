“برنامج الدعم السكني”.. شروط وخطوات التسجيل في الدعم السكني للنساء

تقدم الحكومة السعودية العديد من البرامج لمساعدة المواطنين السعودين على حل الأزمات التي تواجههم عن طريق تقديم الدعم اللازم لهم، من بين هذه الحلول قدممت المملكة برنامج “سكني” الذي يساعد على توفير وحدة سكنية حتى تتم عملية تنظيم الدعم السكني بنجاح، ولكن وزارة الإسكان وضعت بعض الشروط الواجب توافرها حتى يستفيد المواطن السعودي من هذا البرنامج.

الشروط الواجب توافرها لإتمام التسجيل في برنامج “سكني”

أطلقت وزارة الإسكان برنامج “سكني” منذ عام 2017 حيث تم توفير 125 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى 300ألف منتج سكني حول الأراضي السعودية بأكملها، وفيما يلي سوف نوضح الشروط اللازمة للحصول على الدعم المقدم من الدولة للأسر المستحقة من خلال برنامج “سكني”:

يقدم الدعم الخاص ببرنامج “سكني” للأسر المستحقة والمكونة من زوج وزوجة وأولاد، وكذلك في حال الأسرة المكونة من ام وأولاد لوفاة الأب، أو زوج وأولاد لوفاة الأم.

يجب أن يتقدم أكثر من واحد من الأبناء في حالة وفاة الأب والأم لا تحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يحمل المواطن المتقدم للحصول على الدعم من برناج “سكني” الجنسية السعودية ويقيم إقامة كاملة ومعه أسرته داخل المملكة.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عاماً، كما يجب أن لا يكون أحد أفرد الأسرة يمتلك وحدة سكنية خاصة تم منحها له عن طريق إحدى برامج الدعم السكني من قبل الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة.

تستحق المطلقة الأرملة الحصول على وحدة سكنية عن طريق برنامج “سكني” ولا يجب أن يكون قد مر على الطلاق عامين كاملين مع توافر كافة المستندات التي تثبت أحقيتها في الحصول على الدعم السكني.

خطوات التسجيل في الدعم السكني للنساء