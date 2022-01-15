ترقب نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي بالأسبوع ال 17

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عمر شويل - جدة يترقب الجميع متابعة نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي لكرة القدم، ويدخل الهلال مواجهة التعاون بحثا عن فوز يضمن له الدخول بين الثلاثة الكبار خاصة وأن الهلال يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز ال 12 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة وتقام مباراة الهلال والتعاون في الثامنة مساء في مباراة تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم.

تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون

الجدير بالذكر أن ليوناردو جارديم، مدرب الهلال قد قام بعدة تغييرات في تشكيل الهلال الأساسي أمام التعاون في تلك المواجهة الهامة والحاسمة، حيث يستضيف الهلال التعاون في واحدة من المباريات الهامة في الدوري السعودي.

يذكر أن تشكيل الهلال سيشهد عودة ياسر الشهراني إلى تشكيل الهلال بعد التعافي من الإصابة وكذلك عودة محمد جحفلي بدلا من متعب المفرج وعلي البليهي نظرا لإصابتهم بفيروس كورونا.

تشكيل الهلال المتوقع اليوم سيتكون من عبد الله المعيوف في حراسة المرمي وياسر الشهراني ومحمد جحفلي وجانغ وحمد اليامي في خط الدفاع ومحمد كنو وسلمان الفرج وياسر الدوسري وبيريرا وموسى ماريجا في خط الوسط وفي الهجوم سيتواجد جوميز وحيدا.

في الناحية الأخرى يجد التعاون السعودي نفسه في وضع صعب خاصة وأن التعاون السعودي يحتل ترتيب متأخر في جدول ترتيب الدوري السعودي ولا بديل له سوى تحقيق الفوز أو التعادل على أقصى تقدير للحفاظ على موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم

يذكر أن مباراة الهلال والتعاون اليوم ستشهد واحدة من المباريات القوية خاصة في ظل قوة الهلال ورغبته في تحقيق الفوز على التعاون اليوم، ويعد الهلال الأقرب لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم أمام التعاون بحكم التاريخ من ناحية وبحكم الترتيب الواقعي لجدول ترتيب الدوري السعودي.

ولكن يبقى التعاون بعراقته وتاريخه هو الأخر قادر لحسم النتيجة لصالحه أمام الهلال السعودي في واحدة من المباريات الهامة في الأسبوع ال 17 من الدوري السعودي وسط توقعات بأن تحمل النتيجة مفاجأة لصالح أي من الفريقين تؤهله لتغيير ترتيبه بجدول الترتيب في الدوري السعودي.