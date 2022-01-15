نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التعرف علي استحقاق حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي واهتمام المملكة العربية السعودية بمواكبة التطور تم إطلاق برنامج يسمى حساب المواطن السعودي من قبل الحكومة منذ عام 1438هجرياً، فهو برنامج يتم من خلاله صرف الدعم اللازم للأسر المستحقة ومحدودي الدخل وكذلك الفئة متوسطة الدخل على دفعات، بلغ إلى وقتنا هذا صرف 49 دفعة من قبل الحكومة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من صعوبة في الحياة المعيشية.

موعد صرف حساب المواطن

يعمل الدعم المادي المقدم من الحكومة السعودية من خلال برنامج حساب المواطن على تغلب المواطن السعودي متوسط الدخل ومحدودي الدخل على الحياة الاقتصادية المتعثرة من أجل تواجد العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب السعودي.

وقد أعلنت الجهة المختصة عن ميعاد نزول حساب المواطن أنه سوف يكون اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وإذا وافق هذا اليوم من الشهر يوم الجمعة فإن الجهة المختصة تعمل على تقديم موعد القبض، بينما إذا صادف موعد القبض يوم السبت فإن موعد القبض يتأجل ليوم واحد.

طرق معرفة نزول حساب المواطن

يهتم القطاع المستفيد من حساب المواطن من مواطني المملكة السعودية وتتزايد استفسارهم حول نزول الدفعة الجديدة من الحساب لشهر يناير 2022، فإنه من المقرر أن تكون الدفعة 50 من حساب المواطن قد نزلت إلى حسابات المواطنين يوم الإثنين 10 يناير.

هذا بالإضافة إلى أن البرنامج يقوم من حين لآخر بإرسال المراسلات للتأكد من صحة الحسابات الخاصة بالمواطنين البنكية حتى يتم ربطها بالطلب الذي قدمه المواطن للحصول على حساب المواطن، من جانبه فقد اهتمت الحكومة السعودية بإنشاء البرنامج عبر تطبيقاً يتم تحميله على الهواتف الجوالة تيسيراً على المواطنين معرفة كافة التفاصيل في أي وقت.

أهداف برنامج حساب المواطن

تسير السعودية في خطوات وتوسعات إقتصادية حتى تصبح من بين الدول النامية لهذا فقد قامت الحكومة السعودية بإنشاء برنامج حساب المواطن لمساعدة الأسر التي تحتاج للدعم المادي من أبناء الوطن السعودي، هذا بالإضافة إلى استفادة المواطنين من الدعم الحكومي.

خطوات التعرف على إستحقاق حساب المواطن

أولاً قم بالدخول المباشر على الرابط الخاص بالبوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.