فيديو لانتقام المرأة الغاضبة.. دمرت فساتين العرائس

لم تجد امرأة صينية سوى تخريب فساتين الزفاف في صالون تجميل، بعد أن رفضوا إعادة مبلغ التأمين، الذي دفعته المرأة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادثة وقعت في مدينة تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين، في 9 نياير الجاري.
وقالت الصحيفة إن الصالون رفض إعادة مبلغ يعادل 550 دولارا، كانت قد دفعتها المرأة كجزء من باقة زفاف بلغت أكثر من 1250 دولارا، العام الماضي.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أولا ثم وسائل إعلام محلية في الصين، أن المرأة وهي تندفع نحو فساتين العرائس وتقوم بتمزيقها بزوج من المقصات.
وسمع صوت شخص يصرخ في الفيديو أن ثمن هذه الفساتين بالآلاف، فردت المرأة باستهجان "بالآلاف! حتى لو كان ثمنها بالآلاف، فهذا جيد".
وذكرت تقارير إعلامية أن المرأة الغاضبة دمرت 32 فستانا، تجاوزت قيمتها نحو 11 ألف دولار.
وكانت المرأة قد اشترت حزمة حفل زفاف من الصالون في أبريل 2021، لحفل مقرر في 5 أكتوبر من العام نفسه، لكنها طلبت في أغسطس تأجيل الأمر قبل إلغائه تماما.
وطالبت بعد ذلك باسترداد المبلغ بالكامل بما في ذلك التأمين، وهو ما رفضه الصالون.
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