بالفيديو.. الصياد أصبح فريسة خلال "هجوم مفاجئ"

وكان ليزيك كامينيسكي، يحمل سلاح صيد، عندما كان مع آخرين في رحلة صيد في غابات قريبة من تشليم جنوب شرقي بولندا.

وأظهر الفيديو ليزيك وهو يمد بندقيته نحو الشجيرات في الغابة، وفجأة ظهر غزال من فصيلة الإيل مسرعا باتجاه الصيد قبل أن يصيبه في عينه اليسرى بقرونه القاسية.

وفي صور أخرى بعد الهجوم، كان الصياد ينزف دما من عينه كما انتشرت بقع الدم على البندقية التي كانت بحوزته والأرض التي كان يقف عليها.

ونقل رفاق رحلة الصيد ليزيك إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أخضع لعملية جراحية معقدة في عينه ورأسه.

وكتب مدون على موقع متخصص في الصيد، إنه كان من الممكن أن يتفادى الصياد ذلك الهجوم لو انتقل يسارا.

وقال إن الصيد يجب أن يتذكر أن الحيوان، مهما كان حجمه، سياهجم إن شعر بالتهديد، كما في حالة الغزال الذي شكل تهديدا كبيرا للصياد.