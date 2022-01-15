ألمانيا تسجل 78022 إصابة جديدة بكورونا و235 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و913473 بعد تسجيل 78022 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 115572 بعد تسجيل 235 وفاة جديدة.