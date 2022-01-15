الصين تسجل 165 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، انخفاضا من 201 في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن 104 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 143 قبل يوم.
وسجلت الصين أيضا 25 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 42 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم الجمعة 104745 إصابة مؤكدة.
ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
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