الثالث فى 10 أيام.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

جدة - نرمين السيد - ويأتى إطلاق الصاروخين بعدما اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة "باستفزاز بيونغ يانغ" لفرض عقوبات عليها بسبب برنامج أسلحتها وهددت واشنطن برد واضح. وهذا ثالث إطلاق تجريه كوريا الشمالية خلال 10 أيام.

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