اليابان: إصابات بين طلاب الثانوى بعد هجوم بسكين فى طوكيو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن 3 أشخاص كانوا واعين بعد إصابتهم فى الصباح، عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول.

كما أوضحت صحيفة "أساهى" اليابانية، أن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية، ويبلغ من العمر 17 عاما، لافتة إلى أنه جرى اعتقاله. فيما لم تعلق إدارة الشرطة بالعاصمة طوكيو على الحادث، ولم تشر إلى تفاصيل بشأن حول الهجوم.

ويخضع نصف مليون من طلاب المدارس الثانوية فى جميع أنحاء اليابان لامتحانات القبول بالجامعات التى تجرى سنويًا فى مئات الأماكن بالبلاد.