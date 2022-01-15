التحديث الجديد.. تثبيت تحديث لعبة ببجي موبايل 1.8 أخر إصدار 2022

تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.8 الجديد 2022، لقد كثرت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن تحديث لعبة ببجي موبايل الجديدة لعام ٢٠٢٢ حيث أصبح الجميع يبحثون عن رابط تحميل به التحديثات الأخيرة، كما تعد لعبة ببجي من أقوى الألعاب وأهمها عند الكثير وذلك لما فيها من ألعاب قتال شيقة وممتعة، زادت وانتشرت في العامين الماضيين بشكل واسع جداً في العالم العربي وكثير من الدول المختلفة، حيث تعمل الشركة المسئولة عن اللعبة Tencent على إصدار بعض التحديثات التي من شأنها زيادة تطور اللعبة والإمكانيات الخاصة بها، لذا سوف نقدم لكم اليوم كيفية تنزيل وتحديث لعبة ببجي موبايل 1.8 الجديد لعام ٢٠٢٢ فتابعونا.

تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد 2022

لقد تم الإعلان في الساعات الماضية عن وجود تحديث للعبة ببجي موبايل الجديد ٢٠٢٢ وأصبح التحديث متاح للجميع بطريقة رسمية، وذلك عن طريق متجر جوجل بلاي.

أول خطوة نقوم بفتح متجر جوجل بلاي على الهاتف للأندرويد.

بعد ذلك نذهب إلى خانة البحث ونكتب أسم لعبة ببجي موبايل 1.8 الجديد، سوف تظهر لنا مباشرة.

نضغط على تثبيت اللعبة ويتم الانتظار حتى يتم الانتهاء من التحميل.

بعد ذلك نقوم بالذهاب للصفحة الرئيسية على الهاتف ستجد اللعبة في التطبيقات.

يتم تشغيل اللعبة والاستمتاع بالتحديثات الجديدة التي زادت اللعبة إثارة وتشويق.

مميزات تحديث ببجي موبايل إصدار 1.8

أصبح يشغل بال الكثير عن ما هي التحديثات الجديدة للعبة ببجي موبايل ١,٨ الجديد ٢٠٢٢ سوف نتعرف عن مميزات التحديث الأخير من لعبة ببجي موبايل الجديد 1.8 في السطور التالية:

أصبحت اللعبة تحتوي على وضع جديد يسمى وضع الصدمة وهي عبارة عن خريطة كلاسيكية جديدة .

تم التصريح عن وجود تغييرات في الانفجارات البركانية والقنابل فبعد الكثير من السنوات يبدأ الناجون في البحث عن المخاطر ومواجهتها.

كما أنه تم تحديث وتطوير الأسلحة القتالية المستخدمة في الحروب والقتالات.

قد تم وجود أبطال أخرين خارقين مثل Spider Man في مواجهة الوحش الغامض الموجود على خريطة Erangel.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل 1.8 الجديد ٢٠٢٢ ولمزيد من المعلومات يرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.