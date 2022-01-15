سعر ومواصفات السيارة جي ام سي سييرا 2022 في السعودية

مواصفات سيارة جي ام سي سييرا 2022، قامت جي إم سي بالإعلان عن أهم سمات سايرة سييرا وتحديثاتها الجديدة، فاستطاعت الشركة من خلال هذه السيارة أن تكون رقم واحد بين جميع الشركات المنافسة، فمن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص سيارة سييرا.

مواصفات سيارة جي ام سي سييرا:

تتوفر تلك السيارة بشكلية والأول وهو سيارة سييرا دينالي وتصنف بأنها الأكثر من حيث التطور بالإضافة إلى سيارة سييرا at4x وهذه السيارة هي الأولى من هذا النوع فالفئات الجديدة مناسبة للقيادة على الطرق الصعبة والوعرة.

التصميم الخارجي لسيارة سييرا:

واجهت سييرا الكثير من التغيرات في مظهرها الخارجي وتلك التغيرات تكمن في كلًا من التالي:

توفر السيارة بصدام أمامي جديد مع تصاميم للشبك.

النهارية الخاصة على شكل حرف سي.

تتوفر السيارة بإضاءة تفاعلية ويتم تفعيل تلك الإضاءة في حالة التقرب من السيارة أو تشغيلها.

تحتوي السيارة على تصاميم جديدة بالجنوط من فئات slt ودينالي.

تتوفر السيارة بألوان خارجية جديدة ومميزة وهما كلًا من التتيانيوم المعدني مع الأزرق المعدني بالإضافة إلى الرملي المعدني.

تحتوي السيارة على تصميم فاخر للغاية مع محرك قياسي V-8 مع سعة 6.2 لتر تعمل بقوّة 420 حصان.

تحتوي السيارة على محرك جديد مع شاحن توربيني بسعة تصل إلى 2.7 لتر.

تتوفر السيارة بأعلى دقة من المهارة مع قدرات سحب مميزة.

تتوفر السيارة بدفرنس محدود الانزلاق إلى إمكانية القيادة مع خاصية الزحف بالاعتماد على دواسة واحدة.

التغيرات في التصميم الداخلي للسيارة:

احتوت السيارة على الكثير من التغيرات في تصميمها الداخلي وتلك التغيرات تكمن في كلًا من التالي: