نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية 1443ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية 1443ه‍ ، تسعى دائماً المملكة العربية السعودية إلى تحسين مستوى معيشة مواطنيها، لذلك قد جاء نظام الضمان الإجتماعي المطور لإعانة الأسر الأشد احتياجًا بتقديم الدعم المادي لهم لإعانتهم على متطلبات المعيشة، كما أنه يهدف إلى تحقيق الاكتفاء المادي والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عن طريق تدريبهم و تأهيلهم للحصول على فرص عمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) والجهات المختصة، وتتمثل موارد الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية في ثلاث جهات وهي الإعانة المالية المعتمدة من خزينة الدولة، أموال الزكاة والصدقة والهبات والتبرعات التي تقدم له، وكذلك أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، هذا وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإرسال رسائل نصية للمستحقين من الدفعة الأولى والذين استوفو الشروط المطلوبة.

الشروط اللازم توافرها للحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية 1443ه‍

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من شرط الجنسية

1. المطلقة و الأرملة الغير سعودية ولها أبناء سعوديون.

2. الزوجة الغير سعودية والمتزوجة من سعودي.

3. أبناء الأرملة والمطلقة السعودية والمتزوجة بغير سعودي.

4. الأيتام وذوي الإعاقة، والأرامل ذوات الأيتام ولديهم بطاقات تنقل.

عدم تواجد المستفيد بأي دار من دور الايواء الحكومية.

أن يقل الدخل المحتسب للفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، 550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة.

أن لا يمتلك المستفيد أي اصول بقيمة عالية.

استيفاء جميع متطلبات الوزارة بتقديم خدمات التعليم و الصحة.

الحالات التي يتوقف فيها صرف معاش الضمان

عدم التزام الشخص المستفيد القابل للتأهيل بخطة تأهيله.

وفاة المستحق.

حالة تنازل الشخص المستحق للمعاش عنه

في حالة مخالفة أي شرط من شروط الإستحقاق.

عدم قبول المستحق لعروض التدريب والعمل المناسبة

عدم تحديث المستحق لبياناته لمدة تزيد عن 30 يوم من تاريخ إبلاغه بضرورة التحديث.

وجود خطأ في البيانات المقدمة للوزارة سواء المستقل أو الأسرة.

في حالة عدم بحث الشخص المستحق القادر على العمل عن عمل.

رابط التسجيل بنظام الضمان الإجتماعي المطور

لقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رابط الضمان الإجتماعي المطور الإلكتروني للدخول والتسجيل من خلاله.

تصنيف المستحقين لمعاش الضمان الإجتماعي المطور بعد قبولهم

بعد قبول المستحقين لمعاش الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية يتم تقسيمهم إلى عدة فئات وهي: