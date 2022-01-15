“ضروري جداً تعرف” أهم متطلبات تشغيل جاتا 7 الإصدار الجديد 2022 GTA New Season

إحدى الألعاب التي تم لعبها من قبل محبي الألعاب حول العالم هي جاتا 7، فهي جاءت لتكون بمواصفات عالمية يحبها الجميع ويلعبها بشكل دائم، بها كل شيء يمكن أن تحتاج إليه، كما لعبها جميع الأجيال منذ أول إصدار لها حتى الآن، وما دل على هذا النجاح الساحق الاستمرار في وضع عدة إصدارات كل فترة من الزمن، ونحن اليوم سنضع متطلبات تشغيل جاتا 7.

أهم متطلبات تشغيل جاتا 7

يمكنك الآن الاستمتاع بأهم الألعاب التاريخية وهي جاتا 7، فهذا الإصدار مميز للغاية عن أية إصدارات جاءت من قبل، ولكن ليست جميع الأجهزة يمكنها تحميلها، ولكن دعونا نتعرف على جميع متطلبات تشغيل لعبتنا وتأتي بهذا الشكل:

المتطلبات الأدنى

نظام التشغيل: Windows 7 بنظام 64 bit.

المعالج: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 أو AMD Phenom 9850 QUAD-CPU.

كارت الشاشة: AMD HD 4870 1GB أو NIVIDIA 9800 GT 1GB.

الذاكرة RAM: لا تقل عن 4GB.

مساحة التخزين: 72 جيجا بايت.

كارت الصوت: DirectX 10.

المتطلبات العليا

نظام التشغيل: Windows 8.1, 10 بنظام 64 Bit.

المعالج: Intel Core 5 3470 أو AMD X8 FX – 8350 8 أنوية.

كارت الشاشة: AMD HD 7870 أو NIVIDIA GTX 660.

الذاكرة RAM: لا تقل عن 8GB.

مساحة التخزين: 72 جيجا بايت.

كارت الصوت: DirectX 10.

مميزات لعبة جاتا 7

تأتي لعبة جاتا بالعديد من المميزات الكثيرة التي بداخلها، ويمكن أن تأتي أهم مميزات اللعبة بهذا الشكل: