“ضروري جداً تعرف” أهم متطلبات تشغيل جاتا 7 الإصدار الجديد 2022 GTA New Season

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إحدى الألعاب التي تم لعبها من قبل محبي الألعاب حول العالم هي جاتا 7، فهي جاءت لتكون بمواصفات عالمية يحبها الجميع ويلعبها بشكل دائم، بها كل شيء يمكن أن تحتاج إليه، كما لعبها جميع الأجيال منذ أول إصدار لها حتى الآن، وما دل على هذا النجاح الساحق الاستمرار في وضع عدة إصدارات كل فترة من الزمن، ونحن اليوم سنضع متطلبات تشغيل جاتا 7.
أهم متطلبات تشغيل جاتا 7
يمكنك الآن الاستمتاع بأهم الألعاب التاريخية وهي جاتا 7، فهذا الإصدار مميز للغاية عن أية إصدارات جاءت من قبل، ولكن ليست جميع الأجهزة يمكنها تحميلها، ولكن دعونا نتعرف على جميع متطلبات تشغيل لعبتنا وتأتي بهذا الشكل:
المتطلبات الأدنى
- نظام التشغيل: Windows 7 بنظام 64 bit.
- المعالج: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 أو AMD Phenom 9850 QUAD-CPU.
- كارت الشاشة: AMD HD 4870 1GB أو NIVIDIA 9800 GT 1GB.
- الذاكرة RAM: لا تقل عن 4GB.
- مساحة التخزين: 72 جيجا بايت.
- كارت الصوت: DirectX 10.
المتطلبات العليا
- نظام التشغيل: Windows 8.1, 10 بنظام 64 Bit.
- المعالج: Intel Core 5 3470 أو AMD X8 FX – 8350 8 أنوية.
- كارت الشاشة: AMD HD 7870 أو NIVIDIA GTX 660.
- الذاكرة RAM: لا تقل عن 8GB.
- مساحة التخزين: 72 جيجا بايت.
- كارت الصوت: DirectX 10.
مميزات لعبة جاتا 7
تأتي لعبة جاتا بالعديد من المميزات الكثيرة التي بداخلها، ويمكن أن تأتي أهم مميزات اللعبة بهذا الشكل:
- يمكن تحميلها بسهولة بجميع متطلبات التشغيل الموضوعة بالأعلى والتي تعتبر مناسبة مع الكثير من الأجهزة.
- يمكن التحرك بسهولة داخلها فهي لا تلتزم بوقت محدد بل أنها مفتوحة يتم اللعب بها والتحرك كما تشاء وبحرية كبيرة.
- جميع أنواع الأسلحة متواجدة حيث يمكن استخدام ما يتناسب معك من بينهم.
- إذا رغبت في استخدام اية مركبات سيكون كل شيء أمامك سهل ان تختار من بينهم ما تريده.
- جميع الأماكن أمامك تختار ما يحلو لك لتختبئ به سواءً كان المحلات أو البنايات والمؤسسات أيضًا.
- سيكون اللعب أسهل كثيراً في هذا الإصدار عن ما سبقه من إصدارات أخرى مختلفة.
- صغيرة الحجم وسهلة التحميل كما لا تحتاج إلى تعليمات يصعب تنفيذها.
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