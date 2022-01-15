طريقه تثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو 5 grand theft auto على جهازي الاندرويد والكمبيوتر

ما زال البحث مستمرًا حول تثبيت العديد من الألعاب الإلكترونية، وقد نالت لعبة جراند ثيفت اوتو جزءًا من هذا البحث؛ حيث إنها من أهم الألعاب التي يبحث عنها الصغير والكبير، وألعاب القتال والمغامرة والأكشن هي الألعاب المفضلة لدى الجميع، لما فيها من روح المتعة والتشويق، وتعد لعبة جراند ثيفت اوتو من ضمن قائمة الألعاب التي يمارسها الملايين من الأشخاص لما لها من شعبية كبيرة جدًا، وتزيد عملية البحث من أجل تحميلها كلما ظهر لها إصدار جديد، فكل إصدار يظهر يحمل معه الكثير التطورات والمميزات القوية، حيث استطاعت لعبة جراند ثيفت اوتو تحقيق نجاح لا مثيل له واكتحست العديد من الألعاب لما لها من شعبية جبارة؛ لذا سوف نشرح لكم طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو حسب آخر إصدار بخطوات سهلة جدًا

طريقه تثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو 5 على جهاز الكمبيوتر

من أجل تثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو 5 على جهاز الكمبيوتر يجب اتباع تلك الخطوات:

نقوم بفتح الموقع الرسمي الخاص باللعبة

كتابة اسم اللعبة من خلال google

نقوم بإنشاء حساب خاص لتسجيل الدخول على الموقع

نقوم بكتابة اسم اللعبة في مربع البحث ثم ننتظر ظهور نتائج البحث

عندما يظهر زر التحميل نضغط عليه ثم ننتظر اكتمال عملية التحميل

بعد انتهاء التحميل تستطيع تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

بعد التثبيت صارت اللعبة جاهزة لتشغيلها والاستمتاع بها

طريقه تثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو 5 على جهاز الأندرويد

أهم الخطوات لتثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو على جهاز الأندرويد:

نقوم بفتح متجر بلاي ونكتب اسم اللعبة في مربع البحث

عندما تبدأ عملية البحث تظهر العديد من النتائج

نختار اللعبة التي نود تحميلها ونضغط على تحميل

بعد انتهاء عملية التحميل نقوم بتثبيتها مباشرة

نستطيع فتح صفحة الفيسبوك والتسجيل على اللعبة من خلالها

بعد التثبيت صارت اللعبة جاهزة للتشغيل

مميزات لعبة جراند ثيفت أوتو

تحمل لعبة جراند ثيفت اوتو العديد من المميزات منها: