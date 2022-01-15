هايبر بنده بالسعودية والعرض الأسبوعي علي جميع المنتجات تصل ل60٪

عروض هايبر بنده بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة خلال الأسبوع، يتواجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً، ويسعي دائماً لإرضاء العملاء بعروض لا تقاوم وتصل ل60٪، واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض وخصومات هايبر بنده الأسبوعية:

يتواجد داخل العرض الأسبوعي شوايه مع غطاء كليك أون، ترمس ستانلس ستيل شاها، صينية للبيتزا غير لاصقة مستر كوك متوفرة بثلاث مقاسات مختلفة، مقلاة غير لاصقة مستر كوك، مطهر ومنظف متعدد الإستعمالات دالك(3لتر/3+1لتر)، سائل غسيل الصحون جينتو بالليمون(1 لتر)، زيت زيتون بكر ممتاز عافية(2 لتر)، زيت دوار الشمس (2.9 لتر)، زيت طبخ ليزا(1.5 لتر)، بطاطس نصف مقلية/ رفيعة امريكانا(2.5كيلو)،قوانص دجاج/أكباد دجاج 460جرام، برجر دجاج الكبير 4 قطع (200 جرام).

عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية:

إستمتع بالخصم الأن ولفترة محدودة يصل ل50٪، نقانق دجاج دو (400 جرام)إشتري واحدة وأحصل على 2 هدية مجانية، السعر قبل العرض 25.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.

بطاطس ودجز للقلي لامب وستون إشتري الأن بنصف الثمن، (750 جرام) السعر قبل العرض 15.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 7.95 ريال سعودي.

ناجت الدجاج/ بوب كورن/ تويسترز الدجاج/ شانكي امريكانا (750 جرام) السعر قبل العرض 37.95 ريال سعودي و داخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.

بامية زيرو (400 جرام) لعمل اشهي الطواجن، 1+2 مجاناً، السعر داخل العرض 32.58 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 21.90 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على التوابل والمكسرات:

حب أسود خشن لاغنى عنه في كل الأكلات، السعر للكيلو داخل العرض الأسبوعي 5.95 ريال سعودي.

كزبرة مطحونة السعر داخل العرض الأسبوعي للكيلو 19.95 ريال سعودي.

لوز أبيض أنصاف تعطي مذاق رائع للحلوى، السعر للكيلو داخل العرض 44.95 ريال سعودي.

مكسرات مشكلة مالحة (لوز/كاجو/بندق)، السعر للكيلو داخل العرض 69.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الأسبوعية على المنظفات: