أسواق عبدالله العثيم في السعودية وعروض لاتقوم تصل ل 60٪

عروض أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، يتواجد به جميع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل بيت وأسرة وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع الفئات، اليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتناول العروض الأسبوعية لأسواق العثيم.

عروض أسواق عبدالله العثيم في السعودية :

يشمل العرض الأسبوعي العديد من السلع والمنتجات كأرز الزوادة برمل مزة(10 كجم)، جبن هالي كريم كاسات910جم، زيت لايت اولين نخيل (1.5 لتر)، ورق عنب اميفا(1015جم)، لحم عجل بلدي بالعظم وبدون عظم، زيتون كلوسال يوناني، خلطة زبدة إماراتي بلوك، حلويات شرقية مشكلة، شابورة شرائح زيت زيتون علبة، صابون تايد بودرة مركز كيس (5كجم).

عروض أسواق العثيم على اللحوم:

لحم رفيدي بالعظم، طازجة ومضمونة 100٪، السعر للكيلو داخل العرض الأسبوعي 48.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم للإستمتاع بمذاق اللحم المشوي اللذيذ، السعر للكيلو داخل العرض الإسبوعي 38.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم، السعر للكيلو داخل العرض لهذا الإسبوع 47.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الجبن والألبان:

جبن المراعي بالقشطة مربعات عالية الجودة والمذاق 432 جم، السعر قبل العرض 18.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 12.95 ريال سعودي.

جبن المراعي مثلت 240جم، تتميز بمذاقها الرائع يعشقها كل الأطفال 16 مثلث، السعر قبل العرض 7 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 5.95 ريال سعودي.

زبدة المراعي غير مملحة 400جرام، السعر قبل العرض 19.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم على المنظفات: