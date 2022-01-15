9.3 % إيجابية الفحوص.. 13 وفاة و3362 إصابة كورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 13 وفاة و3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12945 وفاة و1091691 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 9.38 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات 23987 النشطة حالياً وصل إلى حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 90 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 91 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 620 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 33 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 12 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2296 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1054759 حالة.