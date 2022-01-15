للمرة الثانية.. مقتل فتاة أفغانية عند نقطة تفتيش لطالبان فى كابول

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك الحادث الثانى من نوعه خلال شهر واحد، حيث قتلت فتاة أخرى، 22 عاما، عند نقطة تفتيش، تابعة لطالبان، فى مدينة كابول، الشهر الماضى.

وحسبما نقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، قال أفراد أسرة القتيلة، ويعيشون فى حى "داشت-اى-بارشى"، غربى العاصمة كابول، إنهم كانوا عائدين إلى المنزل، من حفل زفاف، وتم إيقافهم عند نقطة تفتيش، وإطلاق الرصاص عليهم.

وطالب والد القتيلة بالعدالة واعتقال الجناة، موكدًا أنه لم يعرف الدافع وراء القتل. بينما تعهدت طالبان بالتحقيق فى القضية، وتقديم الجناة للعدالة.