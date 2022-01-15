باكستان تتخطى الـ29 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الوطنى للقيادة والعمليات فى باكستان، اليوم السبت، تسجيل 4286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات فى البلاد إلى مليون و320 ألفا و120 إصابة مؤكدة.





وحسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، سجلت البلاد 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات فى البلاد إلى 29 ألفا و3 حالات. وبحسب الصحيفة، مازال إقليم البنجاب الأكثر تضررًا، فيما يتعلق بحالات الوفاة، ويأتى بعده إقليما السند وباختونخوا على الترتيب. وكانت السلطات الصحية فى باكستان أعلنت فى أواخر الشهر الماضى، أنها تتأهب لموجة خامسة محتملة من وباء كورونا، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون. وقال الأمين العام للرابطة الطبية الباكستانية، قيصر ساجد: "نخشى أن تضرب موجة خامسة من الجائحة البلاد خلال بضعة أسابيع"، ملقيًا باللوم على الانتهاكات الجماعية لقيود مكافحة الوباء، خصوصا عدم ارتداء الكمامات، إلى جانب التردد فى أخذ اللقاح.

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