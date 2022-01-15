إيقاف الدراسة في السعودية الفصل الدراسي الثاني 1443 وزارة التعليم تكشف عن حقيقة الامر

حقيقة إيقاف الدراسة في السعودية، في بيان رسمي عن التعليم السعودي صرحت وزارة التعليم السعودي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالمملكة من خلاله عن حقيقة إيقاف الدراسة في السعودية ضمن اخر قرارات الوزارة 1443، حيث أكدت على نفي تلك الأنباء تماماً حيث قرر وزير التعليم عودة طلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال للدراسة الحضورية في المدارس في تاريخ 23 يناير 2022 الموافق هجريًا 20 جمادى الآخر 1443 وبالتالي أصبح أنه لا داعي لمتابعة الدراسة إلكترونية عبر منصتي مدرستي وروضتي، وفي التقرير التالي سوف نوضح لكم أخر قرارات الوزارة فيما يخص ذلك.

حقيقة إيقاف الدراسة في السعودية واخر قرارات وزارة التعليم 1443

بات البحث عن حقيقة إيقاف الدراسة في السعودية واخر قرارات وزير التعليم السعودي وزارة التعليم 1443 أهم الأمور التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين في المملكة وخاصة من أولياء الأمور، وبالرغم من أنه يعتبر قرار العودة الحضورية الذي أعلنته الوزارة مؤخراً في صالح الطلاب إلا أنه أظهر بعض من أولياء الأمور اعتراضا بشأن العودة للدراسة في المدرسة، وخاصة بعد زيادة أعداد المصابين بالوباء المنتشر في الفترة الحالية، ولكن أكدت الوزارة على مدى حرصها على أمن وسلامة الطلاب و أن الوضع الحالي في المملكة مستقر إلى حد كبير.

تفاصيل وحقيقة إيقاف الدراسة في السعودية بناءً على قرارات وزارة التعليم 1443

أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن حقيقة إيقاف الدراسة في السعودية 1443، حيث أكدت أنه لا يوجد أي نية لتعطيل الدراسة وأنه سوف يستمر الفصل الدراسي الثاني بشكل طبيعي، وسوف تنطلق بداية الفصل الدراسي الثالث في موعدها الرسمي حسب الخُطَّة الدراسية الموضوعة لعام 1443، وذلك في يوم 20 مارس المقبل، و من المقرر أن تنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الثالث في يوم 30 يونيو من عام 2022، هذا و قد شددت وزارة التعليم السعودي على ضرورة الالتزام بتكبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا لضمان استكمال العام الدراسي بسلام دون تعرض أي فرد لخطر الاصابة بالفيروس.