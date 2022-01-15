تشكيل منتخب مصر اليوم يكشفه الإعلامي أحمد شوبير قبل موعد مباراة مصر وغينيا تغيرات في التشكيل

لا حديث بين الجماهير المصرية، سوى عن موعد مباراة مصر وغينيا وتشكيل منتخب مصر اليوم، الذي سيخوض به الفراعنة الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من نيجيريا في الافتتاح بهدف دون مقابل، وتتساءل الجماهير هل يلعب زيزو أساسياً في لقاء اليوم بعد أن أجاد بعد نزوله في مباراة نيجيريا، ومن هو بديل أكرم توفيق في الجبهة اليمني، كل هذه التساؤلات سنجيب عنها اليوم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، والمعروف أن المنتخب الوطني سيخوض ثاني لقاءاته في البطولة اليوم السبت الموافق 2022/01/15، في السابعة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

أحمد شوبير يكشف تشكيل منتخب مصر اليوم

صرح الإعلامي أحمد شوبير اليوم السبت، عن التشكيل المتوقع بنسبة كبيرة للمنتخب الوطني ضد غينياً، وتوقع شوبير أن يحدث تغيرات اليوم في صفوف المنتخب، عن التشكيلة التي بدأ بها كيروش مباراة نيجيريا الأولى، وقال شوبير أنه بعد تماسل السولية للشفاء ومشاركته في التدريبات الجماعية فسيكون أساسي في المباراة، أن أحمد سيد زيزو سيكون أساسياً في المباراة وأن رمضان صبحي من الممكن أن يكون بديل لمرموش، وتوقع أن يكون عمر كمال في الجبهة اليمني بدلاً من أكرم توفيق، ومن المتوقع أن يكون التشكيل منتخب مصر في المباراة كما يلي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم

حراسة المرمى ” محمد الشناوي “.

خط الدفاع ” أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمرو كمال، أيمن أشرف “.

خط الوسط ” عمرو السولية، حمدي فتحي “عبد الله السعيد أو محمد النني” أحمد سيد زيزو”.

خط الهجوم ” محمد صلاح، مصطفى محمد، رمضان صبحي “.

موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة والمعلق

تنطلق المباراة في السابعة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش، التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

بطاقة المباراة