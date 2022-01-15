بالتقسيط 25000 ريال بدون كفيل وبدون رسوم إدارية لدى شركة اليسر

بالتقسيط 25000 ريال سعودي الآن وأيضاً دون شرط وجود كفيل أو ضامن حيث أن شركة اليسر من الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي وتقدم منتجات تمويلية متنوعة للأفراد وأيضاً منتجات تمويلية للشركات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل التمويل الشخصي الذى يبلغ قيمة إلى 25 ألف ريال سعودي وإليكم التفاصيل بهذا المقال.

بالتقسيط 25000 ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر

تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل متاح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين ويحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 25 ألف ريال سعودي ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 25 ألف ريال سعودي.

تمويل شركة اليسر للتمويل أيضاً متوفر بالتقسيط الميسر على 24 شهر.

كذلك لا يحتاج التمويل لدى شركة اليسر إلى أى رسوم إدارية عند طلب التمويل.

يمتاز أيضاً تمويل شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.

تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية متاح لمختلف العملاء بمختلف القطاعات.

شروط تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

قرض السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل متاح لمختلف العملاء وأيضاً بمختلف القطاعات بالمملكة ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر وهي

يشترط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.

أيضاً يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يتعدى 60 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

ثلاثة أشهر هو الحد الأدنى لفترة العمل للعميل طالب التمويل لدى شركة اليسر.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة اليسر بالسعودية

حددت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المستندات المطلوبة لطلب التمويل وهي