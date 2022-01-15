نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 المصرية للاتصالات اعرف قيمة الفاتورة billing.te.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022، من أكثر كلمات البحث في مصر خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع موعد الاستعلام إلكترونياً عن قيمة الفاتورة للتليفون الأرضي، لاستهلاك شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، حيث وفرت الشركة المصرية للاتصالات خدمة التعرف عن قيمة الفاتورة للتليفون الأرضي من خلال موقعها الرسمي، وذلك حسب الفترة التي يتم خلالها حساب استهلاك صاحب التليفون كل ثلاثة أشهر أي يتم دفعها أربع مرات في العام، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” في متابعة أهم الأخبار التي تشغل بال متابعينا، وتقديمها بكافة تفاصيلها من مصادرها الرسمية، نعرض عليكم الموقع المخصص للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالخطوات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات “billion.et.eg“.

كتابة كود المحافظة ثم رقم التليفون.

الضغط على إظهار الفواتير.

مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي

تبدأ مدة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي من يوم 15 في الشهر المخصص للدفع حتي يوم 15 في الشهر الذي يليه، ونحن اليوم بصدد موعد بدء دفع فاتورة شهر يناير 2022 الذي بدأ اليوم السبت الموافق 15/1/2022، فإنه سوف تستمر مدة السماح للاتصال واستقبال المكالمات حتي يوم 14 فبراير 2022، وعقب ذلك سيتم قطع خدمة الاتصال وبقاء خدمة الاستقبال فقط مع توقيع غرامة مالية، هذا ويتم قطع الحرارة وخدمة التليفون الأرضي سواء اتصال أو استقبال في منتصف شهر مارس مع توقيع غرامة مالية.

دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً

الدخول على الموقع الإلكتروني “my.et.eg“.

الضغط على دفع الفاتورة.

تحديد دفع فاتورة الأرضي.

مواعيد دفع فاتورة الأرضي