فرصة مثالية للعالمي.. موعد مباراه النصر والفيصلي الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراه النصر والفيصلي ، تختم يوم السبت 15 يناير 2022 ، مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 بإقامة 4 مباريات قوية، ضمن الدور الثاني أو جولة الإياب، في أبرزها مواجهة تمثل الكثير بالنسبة للعالمي، الذي يمضي نحو الانتصار الخامس له في البطولة، والذي سيزاحم به نادي الشباب على موقع الوصافة، في لقاء يحتضنه ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، يجمعه بالعنابي، الذي يطمح بدوره للخروج من النفق المظلم ضمن ثلاثي مؤخرة الجدول.

خلال السطور القادمة، سنستعرض تفصيلًا، موعد مباراه النصر والفيصلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى آخر أخبار الناديين ومشوارهم في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ، علاوة على تاريخ مواجهات النصر والفيصلي في الدوري السعودي .

مباراه النصر والفيصلي

مجددًا، يلتقي فريقا الفيصلي والنصر في لقاء ثأري، يتمنى فيه العالمي استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تعويض خسارة لقاء الدور الأول.

كما يأمل النصر في استثمار صحوته الأخيرة، منذ فوزه على الهلال في الأسبوع الثامن في ديربي الرياض.

فيما يُمني الفيصلي نفسه بفوز يستعيد به نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على أبها بهدف في الأسبوع الـ11 من البطولة.

إليكم أولًا ترتيب الدوري السعودي بعد انقضاء مباريات الخميس والجمعة ضمن الجولة الـ17:

هذا، وشهد الأسبوع الـ17 حتى الآن إقامة 4 مباريات، حيث انتهت مباراة الفيحاء والفتح بالتعادل السلبي، وكذلك مباراة الاتفاق والشباب بالتعادل الإيجابي (2-2).

فيما انتهت مباراة الرائد والاتحاد بفوز الإتي بثنائية، وكذلك فاز أبها على الباطن بهدف.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة عشر يوم السبت، بـ4 مواجهات قوية، من أهمها بالطبع لقاء العالمي والعنابي، ثم مباراة الهلال والتعاون ، وكذلك مباراة الأهلي والحزم .

نادي النصر

مع أصحاب الديار نادي النصر السعودي ، نبدأ تغطيتنا، والذي يشهد أدائه تطورًا لافتًا، انعكس على النتائج، وتحديدًا منذ قدوم المدير الفني الأرجنتيني المخضرم ميجيل انخيل روسو.

حاليًا يحتل العالمي المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 29 نقطة وصافي (9) أهداف.

حيث حقق القاري هذا الموسم 9 انتصارات وتعادلين، ولكن تلقى 5 هزائم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجح النصر في حصد 12 نقطة، في مبارياته الخمس الأخيرة من 4 انتصارات وخسارة واحدة.

حيث فاز الفريق على أندية الهلال وضمك بنتيجة واحدة (2-0) ثم فاز على الحزم بنتيجة (2-1) والفتح بهدف نظيف.

ولكن خسر فارس نجد أمام الطائي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع بنتيجة (1-2).

نادي الفيصلي

على الجانب الآخر، يدخل نادي الفيصلي السعودي ، مواجهة السبت، طامحًا إلى تحقيق انتصار، يروي به ظمأ عشاقه ومحبيه.

إذ غابت الانتصارات في المجمل عن قلعة العنابي، في 6 مباريات متتالية، منذ آخر فوز على أبها بهدف، في الأسبوع الـ11 من الدوري السعودي .

وكان من بين تلك الهزائم، خسارتين متتاليتين من الزعيم الهلالي، في مواجهة الدوري السعودي بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي .

هذا، وخاض الفيصلي في الموسم الحالي 15 جولة، حقق الفوز في 3 مباريات فقط، وتعادل في 7 أخرى، ولكن خسر في 5 مواجهات.

وفي آخر 5 لقاءات لعنابي سدير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، لم يستطع إلا حصد نقطتين من تعادلين و3 هزائم.

حيث تعادل مع كلًا من الشباب سلبيًا والأهلي بنتيجة (2-2).

غير أنه خسر من الاتفاق بهدف، ثم الطائي بنتيجة (1-3)، وأخيرًا الهلال كما أسلفنا بنتيجة (2-3).

موعد مباراه النصر والفيصلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الثأري، مساء السبت، في تمام السادسة وخمس دقائق ( 6:05 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق ( 5:05 م ) بتوقيت مصر، الثالثة وخمس دقائق ( 3:05 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة النصر والفيصلي ، فوفق ما رصدناه في شبكة “ثقفني” يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عن القيادة التحكيمية للمباريات قبل انطلاقها بساعات قليلة.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD .

وبشأن معلق مباراة النصر والفيصلي ، فوفقًا لما تابعناه في “ثقفني” سيتولى المعلق الرياضي السعودي سمير المعيرفي مهمة التعليق والوصف التفصيلي على أحداث اللقاء المرتقب.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل وآخر أخبار و موعد مباراة الفيصلي والنصر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الناديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي وترتيبهما في الجدول، وكذلك تاريخ لقاءات النصر والفيصلي في الدوري السعودي .