نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إضافة تابع في حساب المواطن وكيفية الإضافة عبر الرابط الالكتروني ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط إضافة تابع، منذ أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إضافة المواليد الجدد، لبرنامج حساب المواطن، إلا أنه ازداد البحث بشكل كبير جداً، عبر محرك البحث الشهير جوجل، ومن خلال جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لمعرفة كيفية وخطوات التسجيل، وكيف يتم إضافة المواليد الجدد عبر البرنامج القومي لدعم محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، من المواطنين السعوديين.

رابط إضافة تابع

المتحدث الرسمي لحساب المواطن. عبر موقع تويتر. أشار إلى أنه الهدف الرئيسي من دعم حساب المواطن. هو مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. وذلك لضمان حياه أفضل ومساندتهم في ظروف المعيشة. حيث أنه قد وصل عدد المستفيدين من هذا الدعم من خلال آخر دفعة. الدفعة رقم 50 حوالي 10.4 مليون مستفيد. والمبلغ الذي تم وضعه للدعم خلال هذه الدفعات الـ50 حوالي 1.9 مليار ريال سعودي.

كيف يمكنك إضافة المواليد في حساب المواطن؟

منذ عام 2017م وقد تم إطلاق الدعم الخاص بحساب المواطن. وكان مازال تقديم الطلبات والتسجيل في هذا الدعم. إلى عام 2020م خلال الدفعة الـ28. وقد تم الإعلان عن إضافة مواليد جدد بعد ذلك. حيث أنه في حالة تحديث للبيانات الخاصة بالمستفيد داخل سجل الأحوال المدنية. ويتم إثبات المولود الجديد الذي يراد إضافته في سجل الأسرة. يتم بعد ذلك تسجيله تبع المستفيدين من الدعم. للحصول على الدعم له من خلال الدفعة القادمة منذ أن تم إضافته.

خطوات الإضافة الالكترونية للمواليد الجدد

الدخول عبر شبكة الانترنت. عبر محرك البحث الشهير جوجل.

كتابة “الموقع الرسمي لحساب المواطن”. أو “البوابة الالكترونية ca.gov.sa.” عن طريق رب الأسرة المسجل به الاستفادة.

عن طريق رب الأسرة المسجل به الاستفادة. ثم النقر على أيقونة “تفاصيل الطلب”.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “بيانات التابعين”.

والضغط على أيقونة “إضافة تابع”.

ثم يتم ملئ وتعبئة بيانات التابع أو المولود الذي يتم إضافته.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة “إضافة”. ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

هناك تساؤلات تخص إضافة تابع وهي:

1- كيف أضمن استمرارية دعم حساب المواطن؟.

– لضمان استمرارية دعم المواطن للمسجليين أو القائمين الحاليين. يجب عليك تحديث بياناتك المدخلة مسبقاً. عند حدوث أي تغيير بها. وذلك خلال 15 يوم. عن طريق البوابة الالكترونية للوزارة.

2- إذا لم يتم تغيير في البيانات الخاصة؟.

ـ لا يلزمك التحديث.