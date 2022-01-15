جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، أعلنت شرطة مدينة سان دييجو، أن الرجل اعتقل "بدون وقوع حادث أو ممارسة القوة" عليه من قبل حرس الحدود، للاشتباه فى دخوله الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، "ربما بتسلق السياج" على الحدود.
وبحسب الوكالة، عانى الرجل من "محنة صحية" بعد وقت قليل من نقله إلى منطقة خلفية للمعالجة، حيث ورد فى بيان الشرطة أنه "لم يتحدد فى هذه المرحلة سبب تعرض الرجل للمحنة الصحية"، وأن المسعفين حاولوا إجراء الإسعافات الأولية له، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاشه. فيما تحقق الشرطة فى الوفاة التى أكدها أيضا حرس الحدود.
وسجلت الولايات المتحدة دخول 1.7 مليون شخص إلى أراضيها من الحدود الجنوبية بشكل غير قانونى بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021، وهو أعلى رقم سنوى مسجل، فيما يطالب الناشطون بإعادة تفعيل برتوكولات حماية المهاجرين أو "سياسة البقاء فى المكسيك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة مهاجر مكسيكى فى مكان احتجازه بكاليفورنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.