وفاة مهاجر مكسيكى فى مكان احتجازه بكاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، أعلنت شرطة مدينة سان دييجو، أن الرجل اعتقل "بدون وقوع حادث أو ممارسة القوة" عليه من قبل حرس الحدود، للاشتباه فى دخوله الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، "ربما بتسلق السياج" على الحدود.

وبحسب الوكالة، عانى الرجل من "محنة صحية" بعد وقت قليل من نقله إلى منطقة خلفية للمعالجة، حيث ورد فى بيان الشرطة أنه "لم يتحدد فى هذه المرحلة سبب تعرض الرجل للمحنة الصحية"، وأن المسعفين حاولوا إجراء الإسعافات الأولية له، لكنهم لم يتمكنوا من إنعاشه. فيما تحقق الشرطة فى الوفاة التى أكدها أيضا حرس الحدود.

وسجلت الولايات المتحدة دخول 1.7 مليون شخص إلى أراضيها من الحدود الجنوبية بشكل غير قانونى بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021، وهو أعلى رقم سنوى مسجل، فيما يطالب الناشطون بإعادة تفعيل برتوكولات حماية المهاجرين أو "سياسة البقاء فى المكسيك".