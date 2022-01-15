تمويل إمكان بالتقسيط 50 ألف ريال بدون كفيل غارم وبدون تحويل راتبك

تمويل إمكان الراجحي بالمملكة من أكثر التمويلات الإجتماعية بحث عنها من المواطن السعودي في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل لهم بدون الحاجة إلى توفير كفيل غارم سعودي أو بدون تحويل راتبك الشهري مع توفير فترة سداد ميسر حتى أربعة وعشرون شهر مع توفير أقل فترة سداد سنة كاملة بموافقة شركة إمكان للتمويل كما وفرت شركة إمكان العديد من التمويلات منها التمويل الميسر والتمويل الإضافي وغيرها من التمويلات المتوفرة بالشركة وسوف نوضح لكم اليوم عبر موقع ثقفني التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان وحيث يمتاز التمويل بأنه بدون موافقة الكفيل بالتقسيط لمدة سنتين على الأكثر وبدون تحويل للراتب الشهري عبر تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة.

أهم شروط التقديم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان

يحتاج التقديم على تمويل شركة إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية توفير دخل شهري ثابت ولابد أن يكون العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية وذلك من أجل الحصول على كافة المميزات التمويلية المتاحة خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة وإليكم اليوم جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر بالشركة كما يلي بالتفصيل:

شرط أساسي لابد أن يكون العميل حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت شهري يبدأ من 2000 ريال للمتقدمين من عملاء مصرف الراجحي.

إيضًا إذا كان المتقدم سعودي وليس عميل بنك الراجحي يطلب منه دخل شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي.

التقديم قد يبدأ من سن خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير.

كذلك لابد من توفير فترة عمل تبدأ من 6 أشهر على الأقل لجميع العاملين في القطاع الخاص بالمملكة.

مزايا التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة