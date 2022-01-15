نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ “ظهرت الأن” لجميع المدارس عبر موقع المربع الالكتروني

أعلنت وزارة التعليم الكويتي منذ قليل عن اتاحة نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ عبر موقع المربع الالكتروني التابع للوزارة، إذ يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الآن الدخول عبر الموقع والاطلاع على النتيجة بشكل الكتروني بكل سهولة، وذلك بمجرد اتباع مجموعة من الخطوات التي نوضحها لكم من خلال السطور القادمة من هذا التقرير.

نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

بعد انتظار دام طويلا من قبل الطلاب وأولياؤهم للاطمئنان على نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، أعلنت وزارة التعليم أخيراً عن موعد ظهور نتائج جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية بما فيهم طلاب الثاني عشر، حيث أكدت الجهات المعنية أنه قد انتهت معظم لجان الكونترول من أعمال تصحيح اوراق الإجابات وعمليات المراجعة والتدقيق والرصد، وقدتم بالفعل اعتماد نتائج الطلاب استعدادا لرفعها عبر الموقع الالكتروني المعلن عنه، وفي إطار خدماتنا اليومية التي نوفرها لمتابعينا الكرام سوف نخبركم عن أسماء المدارس التي تمرفع النتائجبها فعليا، وذلك نقلا عن وزارة التعليم الكويتية، وهي كالتالي: مدرسة الأحمدي، مبارك الكبير، الفروانية، جهراء، العاصمة، وغيرها، مع العلم أنه قد بلغ عدد المدارس التي رفعت النتائج بالكويت حتى الآن حوالي 555 مدرسة كويتية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

أصبح الآن بإمكان الجميع الاطلاع على نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ومعرفة أسماء المدارس التي شرعت في رفع نتائج الطلابمن خلال موقع المربع الإلكتروني بواسطة الرقم المدني، وهو الموقع الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالكويت في إطار مواكبتها للتطور التكنولوجي وفي ظل انتشار وباء كورونا المستجد الذي اجبر الجميع على رقمنة معظم الخدمات حفاظا على امن وسلامة المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، وقد حددت الوزارة مجموعة من الخطوات التي يتبعها الطلاب لاستخراج نتائجهم، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي: