نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوق التداول السعودي: الاكتتابات القادمة 2022 بالتفصيل للمستثمرين والمؤسسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاكتتابات القادمة في سوق التداول السعودي 2022، أصبحت الاكتتابات في سوق التداول السعودي ذات أهمية كبيرة لدى المستثمرين ورجال الأعمال والشركات داخل أراضي المملكة العربية السعودية، خاصتا بعد تحقيق نجاحات كبيرة في العام الماضي 2021، ولاحظنا نحن أعضاء موقع ثقفني الكثير من الأفراد والمؤسسات داخل المملكة السعودية يرغبون في التعرف على الاكتتابات القادمة في سوق التداول السعودي لذلك سوف نستعرض لكم في هذا البيان كل ما هو جديد عن الاكتتابات القادمة من خلال هذا البيان.

الاكتتابات القادمة في سوق التداول السعودي

ستناول في السطور القادمة بتوضيح كافة المعلومات عن شركات المشتركة في الاكتتابات القادمة في سوق التداول السعودي وذلك لتوفير كافة المعلومات لكثير من الأفراد والمستثمرين والمؤسسات بالسعودية ونستعرض أبرز المعلومات المتعلقة بالاكتتاب لكل شركة مشتركة في سوق التداول في الأيام القادمة.

اكتتاب شركة أنابيب الشرق المتكاملة الصناعة في سوق التداول

تعتبر شركة أنابيب الشرق من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية الخاصة بصناعة أنابيب الصلب والحديد وصناعة العديد من الأشكال المجوفة المختلفة والتي تقوم بعمليات دهان وطلاء المعادن، والجدول التالي يوضح كافة المعلومات عن اكتتاب الشركة.

موعد الاكتتاب يبدأ من 24 يناير وينتهي يوم 25 يناير 2022 مدير الاكتتاب شركة الأهلي المالية سبب الاكتتاب زيادة رأس مال الشركة إجمالي عدد الأسهم المطروحة 6.3 مليون سهم والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الشركة الأسهم المطروحة للأفراد المستثمرين 630,000 سهم والتي تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة الأسهم المطروحة للمنظمات أو المؤسسات 5.67 مليون سهم والتي تمثل 90%من إجمالي الأسهم المطروحة رأس مال الشركة 210 مليون ريال البنوك المستلمة للاكتتاب بنك الأهلي السعودي

اكتتاب شركة رؤوم التجارية في سوق التداول السعودي

تعتبر شركة رؤوم التجارية من اهم الشركات التي تقوم بعمليات متعددة كالتشييد والبناء والتبريد والصيد والتقنية والكهرباء والمياه والغاز والعديد من المجالات الأخرى، وأعلنت مؤخرا الشركة عن طرح أسهما في أسواق التداول والجول التالي يوضح تفاصيل اكتتاب شركة رؤوم التجارية.

موعد الاكتتاب يبدأ الاكتتاب بداية من يوم 30 يناير، وينتهي يوم 3 فبراير للعام الحالي 2022 مدير الاكتتاب مجموعة النفيعي للاستثمار سبب الاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة إجمال عدد الأسهم المطروحة مليون سهم والذي يمثل نسبة 20% من إجمالي عدد اسهم الشركة سعر السهم الواحد 10 ريال إجمالي رأس مال الشركة 50 مليون ريال البنوك المستلمة للاكتتاب لم يحدد بعد

اكتتاب شركة جاز العربية للخدمات في سوق التداول

هي شركة تجارية تعمل في تجارة المعدات والآلات بكافة أنواعها الإلكترونية والكهربائية والنفطية والميكانيكية بأسعار الجملة، واليكم الجدول التالي يوضح كافة المعلومات عن اكتتاب شركة جاز.

موعد الاكتتاب يبدأ من يوم 23 يناير وينتهي من 27 يناير من هذا العام 2022 مدير الاكتتاب شركة فالكم للخدمات المالية سبب الاكتتاب زيادة رأس مال الشركة عدد الأسهم المطروحة كاملة 790,000 ألف سهم والتي تمثل نسبة 5% من إجمال أسهم الشركة الأسهم المطروحة للأفراد المستثمرين لم يحدد بعد الأسهم المطروحة للمنظمات أو المؤسسات لم يحدد بعد إجمالي رأس مال الشركة 158 مليون ريال البنوك المستلمة للاكتتاب لم يحدد بعد اكتتاب شركة دار المعدات الطبية والعلمية في سوق التداول هناك العديد من المجالات التي تعمل بها شركة دار المعدات الطبية والعلمية مثل مجال الصيد والكهرباء والمياه والغاز والنقل والتخزين والبناء وغيرها من المجالات الأخرى المختلفة وسنعرض كافة المعلومات المتعلقة باكتتاب شركة دار المعدات الطبية والعلمية في الجدول التالي: موعد الاكتتاب يبدأ الاكتتاب من يوم 31 يناير ويستمر حتى يوم 3 فبراير لهام 2022 سبب الاكتتاب تزويد الرأس المال للشركة مدير الاكتتاب شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب للأفراد والمؤسسات 6 ملايين سهم والتي تقدر بنسبة 30% من إجمالي أسهم الشركة إجمالي رأس مال الشركة 200 مليون ريال البنوك المستلمة للاكتتاب بنك الرياض، بنك الأهلي السعودي، بنك السعودي للاستثمار، الجزيرة كابيتال اكتتاب شركة علم في سوق التداول تعد شركة علم من أفضل الشركات المتخصصة في مجلات تقنية المعلومات والاتصالات والتي تعمل بربط القطاع الخاص بالقطاع الحكومي حيث أنها تعمل في إدارات التشغيل والاستيراد والتصدير، وسنستعرض لكم في الجدول التالي معلومات اكتتاب شركة علم.

موعد الاكتتاب يبدأ من يوم 2 فبراير على أن ينتهي يوم 6 فبراير من هذا العام سبب الاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة مدير الاكتتاب شركة الرياض العالمية عدد الأسهم المطروحة للأفراد والمؤسسات 24 مليون سهم والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الشركة البنوك المستلمة للاكتتاب بنك الأهلي السعودي، البنك العربي الوطني، بنك الرياض، مصرف الراجحي إجمالي رأس مال الشركة 800 مليون ريال