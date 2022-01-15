أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي محمد مقصع

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي محمد مقصعبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي محمد مقصع عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ محمد علي محمد مقصع والشيخ خالد علي محمد مقصع وباقي أفراد الاسرة، بمناقب الفقيد الوطنية والقبلية وإسهاماته السياسية والتنظيمية كواحد من الالف مؤسس للمؤتمر الشعبي العام عام 1982م، كما كان أحد أهم مشايخ مديرية سنحان، علاوة على نهجه الأخلاقي في إصلاح ذات البين وتقديم العون في حل المشاكل والخلافات على مستوى المحافظة.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لكافة آل مقصع بمديرية سنحان محافظة صنعاء.. سائلاً العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون".