السفير الأمريكى لدى إسرائيل: لن أزور المستوطنات منعًا لتأجيج الغضب

جدة - نرمين السيد - وحسبما صحيفة نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، قال نايدز فى مقابلة مع وسائل إعلام عبرية، إنه لم ولن يزور المستوطنات فى الضفة الغربية، موضحًا: "لأننى مثلما أطلب من الفلسطينيين والإسرائيليين عدم اتخاذ خطوات تؤدى إلى تأجيج الموقف، لا أريد القيام بأشياء عن قصد قد تؤدى إلى عدم الاحترام أو الغضب بين الناس".

وأضاف نايدز: "عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ليس لدى أيديولوجية. كل ما يهمنى هو أن إسرائيل ستبقى دولة قوية وديمقراطية ويهودية"، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه سيدعم حل الدولتين من خلال منصبه الجديد.

وقال: "أدعم حل الدولتين، وأدعم كذلك رفاهية الشعب الفلسطينى، كل هذا نابع من الاعتقاد بأن إسرائيل ستكون أقوى بهذه الطريقة".

وكرر نايدز تأكيد إدارة بايدن على أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، والمخصصة لشؤون الفلسطينيين، بعد أن قررت الإدارة السابقة إغلاقها وضمها مع السفارة التى نقلت من تل أبيب للقدس، لكنه لم يحدد جدول زمنى لموعد النظر فى الأمر.

وفى الوقت ذاته، شدد نايدز على أن "القدس هى عاصمة إسرائيل والسفير الأمريكى يعمل ويعيش هناك".

واعتبرت الصحيفة أن تصريحات السفير الأمريكى الجديد لدى إسرائيل بمثابة عودة إلى الوضع قبل حقبة دونالد ترامب، عندما لم يقم السفراء الأمريكيون بزيارات إلى المستوطنات، غير أن السفير الأمريكى السابق فى إسرائيل، ديفيد فريدمان، سلك نهجًا مختلفًا عندما زار عدة مرات "البلدات الإسرائيلية عبر الخط الأخضر خلال فترة عمله".

وتشير التقارير إلى الدور الذى لعبه السفير السابق، حيث ألغى مذكرة وزارة الخارجية مايك بومبيو، والتى اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية. كما استغل فريدمان، الداعم لمشروع الاستيطان، علاقاته الوثيقة مع ترامب للضغط على البيت الأبيض لدعم الضم الإسرائيلى للضفة الغربية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكى السابق لم يسمح فى نهاية المطاف بهذه الخطوة.