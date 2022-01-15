اليابان: منطقة أوساكا تتخطى 3 آلاف إصابة يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الحكومية فى اليابان شددت قيود مكافحة فيروس كورونا فى 3 مناطق تستضيف منشآت عسكرية أمريكية، بعدما تفشى المتحور أوميكرون فى هذه القواعد، وامتد إلى المناطق المحيطة بها.

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