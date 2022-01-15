روسيا تستعد لهبوط طائرة ركاب اضطراريًا بعد بلاغ عن قنبلة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم السبت، أكد مصدر مطلع أن شخصًا مجهولاً أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن الطائرة من طراز "بوينج-737"، التى أقلعت من مدينة سان بطرسبورج، متوجهة إلى مدينة سامارا.

وقال المصدر إن مطار سامارا يستعد لاستقبال الطائرة على نحو طارئ، حيث وصل إلى الموقع عناصر للأجهزة الطارئة، وخبراء متفجرات.

وبحسب الوكالة، فمن المتوقع أن تهبط الطائرة فى سامارا بحلول الساعة الـ1:30 بعد الظهر بتوقيت موسكو تقريبًا.