الصين ترصد تفشى جديد لـ أوميكرون فى تشوهاى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى مدينة تشوهاى بجنوب الصين، اليوم السبت، توقف خطوط حافلات النقل العام، بعدما رصدت البلاد 7 إصابات على الأقل بالمتحور الجديد "أوميكرون"، محذرة السكان من عدم مغادرة المدينة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أعلنت المدينة الساحلية الواقعة على حدود ماكاو، رصد المتحور الجديد من كورونا لدى شخص مصاب بعوارض مرض خفيفة، إضافة إلى 6 آخرين لا تظهر عليهم أى أعراض، وذلك بعد حملة اختبارات واسعة بسبب رصد إصابة واحدة فى مدينة مجاورة.

وطلب المسؤولون فى تشوهاى من السكان عدم مغادرة المدينة "إلا للضرورة القصوى"، على أن يقدم من يودون الخروج نتيجة سلبية لاختبار كورونا، يكون إجراءه فى غضون الـ24 من موعد المغادرة.

وتواجه الصين طفرة إصابات بفيروس كورونا، بينها عدة إصابات بالمتحورة أوميكرون، وذلك بالتزامن مع استعدادات الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التى ستقام فى بكين، الشهر المقبل.

وطالبت السلطات ملايين الأشخاص فى أنحاء الصين بالبقاء فى منازلهم خلال الأسابيع الأخيرة، كما ألغت رحلات جوية داخلية كثيرة، وأغلقت مصانع.

وبدأت تشوهاى حملة اختبارات واسعة لسكانها البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، أمس الجمعة، بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 فى مدينة تشونغشان المجاورة، فى وقت سابق من الأسبوع.