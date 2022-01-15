مواصفات وسعر هاتف ايفون 12 الحديث في جميع الدول

يكون هاتف ايفون ١٢من الهواتف الحديثة التي أنتجتها شركة آبل حيث أن هذا الهاتف منذ طرحه في الأسواق فهو يعالج جميع العيوب الموجودة في هاتف آيفون ١١ فتكون شاشته أفضل إلى جانب أنه يوجد به معالج قوي لذلك سوف نتحدث عن مواصفات الهاتف من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف آيفون ١٢

يتضمن الهاتف الكثير من المواصفات الجيدة التي تجعله ينال ترحيب كبير من قبل العملاء لذلك سوف نوضح مواصفات الهاتف من خلال النقاط الأتية:-

أن الهاتف يستطيع تدعيم الأتصال القريب NFC

يوجد في الهاتف شريحتين من نظام نانو سيم.

يقوم الهاتف بتدعيم شبكات الاتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

يصنع الهاتف من الزجاج مع وجود أطار معدني وذلك للمحافظة على الهاتف أثناء حصول سقوط له.

يكون الهاتف مقاوم للماء والأتربة حتى بعد ٦ متر لمدة نصف ساعة.

وزنه ليس ثقيلا فهو يكون حوالي ١٦٢ جرام.

أبعاد الهاتف هي 7,4×71.5×146,7

يتكون الهاتف من ثلاثة أصدارات وهي الإصدار الأولى يكون مساحته ٦٤ جيجا بايت لرام ٤ جيجا ، الإصدار الثاني يكون مساحته ١٢٨ جيجا بايت لرام ٤جيجا، الإصدار الثالث مساحته ٢٥٦جيجا لرام ٤جيحا.

لا يوجد للهاتف كارت ميموري.

يتمتع الهاتف بمعالج من ابل الرائد الـ A14 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو.

يكون للهاتف معالج رسومي هو Apple GPU 4-core graphi .

يتمتع الهاتف بكاميرا أمامية بدقة ١٢ ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية تدعم كاميرتين كاميرا الأولى بدقة ١٢ ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1/6.

الكاميرا الثانية تكون بدقة ١٢ ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2,4

يقوم الهاتف بتدعيم الميكرفون الذي يعزل الضوضاء.

يتم تصوير الفيديوهات بجودة ٤k

يدعم الهاتف الأمان وذلك عن طريق فتحة من خلال الوجه.

يمتلك الهاتف سماعات ستريو نقية.

يدعم الهاتف خاصية GPS.

ألوان الهاتف هي أسود, أبيض، أحمر ، أزرق ، أخضر.

قوة البطارية تكون ٢٨١١ أمبير.

يوجد به شاحن قوي ٢٠واط.

أسعار الهاتف ايفون ١٢