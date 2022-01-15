موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم والقنوات الناقلة ssc sports وترتيب الدوري السعودي

تستمر اليوم السبت 15 يناير 2022 مباريات الجولة السابعة عشر من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي شهدت بالأمس ثلاث مباريات قوية، حين فاز متصدر الترتيب فريق الهلال على الرائد بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحافظ على صدارة جدول الترتيب، ويرفع الفارق مع أقرب منافسيه الشباب إلى خمس نقاط، بعد تعثر الشباب للمرة الثانية على التوالي بالتعادل ضد الاتفاق بهدفين لكل فريق، وفاز أبها على الباطن بهدف دون رد في نفس الجولة، ويقام موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم في الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

الهلال يخوض مباراة قوية ضد التعاون ساعياً لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، منتشياً بانتصار عريض حققه في آخر مبارياته في الدوري على حساب الطائي خارج ملعبه برباعية دون رد، تكفل بتسجيلها كلاً من موسى ماريغا “هدفين”، مد الله عليا، وهيون سو، ليقتنص حامل اللقب ثلاث نقاط هامة رفعت رصيده إلى 27 نقطة جمعها من خوض 15 مباراة حقق فيها سبع انتصارات، وتعادل في ست، وخسر مبارتين، والفريق يمتلك مباراة مؤجلة ضد فريق الاتحاد متصدر جدول الترتيب حالياً بفارق 11 نقطة عن الزعيم الذي يواصل فقدان العديد من لاعبيه لأسباب مختلفة، حيث مازال كلاً من محمد البريك، وناصر الدوسري غير متاحين بداعي الإصابة، كما يغيب كلاً من متعب المفرج وعلي البليهي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

الهلال سيستعيد خدمات لاعبه ياسر الشهراني بعد تعافيه من الإصابة، كما سيشارك محمد جحفلي في تشكيلة الهلال الرسمية التي قد تشهد تواجد جوميز، وسالم الدوسري منذ البداية، حيث يأمل جاريدو في تكرار انتصار فريقه ضد التعاون كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة الثانية، وانتهت بفوز الزعيم بهدفين سجلهما موسى ماريغا، وهيون سو مقابل هدف وحيد سجله تاوامبا.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والتعاون اليوم

السبت الموافق 15 يناير 2021.

5:00 توقيت الجزائر، وتونس.

6:00 توقيت مصر، والسودان.

7:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون