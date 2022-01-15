نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل 6 هواتف في الفئة المتوسطة لتشغيل لعبة ببجي PUBG علي أعلي اعدادات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل هواتف متوسطة لتشغيل لعبة ببجي وهذه الهواتف هي متوسطة في الإمكانيات كما أنها متوسطة الفئة إلا أن الشركات أصبحت تضع بين أعينها أهمية وضع معالج قوي داخل هذه الأجهزة حتى يتمكنوا مستخدميها من تحميل لعبة ببجي الشهيرة عالمياً والاستمتاع باللعب بها والدخول في المغامرة، فهيا بنا نتعرف على أفضل ستة هواتف ينتمون للفئة المتوسطة ويمكنهم تشغيل لعبة ببجي.

هاتف POCO F3

يتميز هذا الجهاز بشاشة من نوع AMOLED وهي بمقياس 6.67 بوصة وتتمتع بكثافة 395 بكسل، مع وجود معدل تحديث 120 هرتز، تصل دقته إلى 1080×2340 بكسل ويتمتع بوجود معالج Snapdragon 870، وهو متوفر في الأسواق بسعر 6000 جنيه مصري.

هاتف Realme 8

يتواجد موبايل Realm 8 بوجود معالج ميدياتك Mediatek Helio G95 بأداءه القوي، وهو يساعد في التشغيل المكثف للألعاب، كما يحتوي على شاشة +Full HD تتوفر بقياس 6.5 بوصة، وله معدل تحديث سعة 90 هرتز، ويتمتع بذاكرة 8 جيجا رام، وكذلك ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ويتوافر بسعر 4690 جنيه مصري.

هاتف Samsung Galaxy A52s

يتمتع جهازSamsung Galaxy A52s بوجود معالج Snapdragon 778 5G، بينا المعالج الرسومى من نوع Adreno 642، وله جودة تشغيل تسمح حيث يصل الرام بداخله إلى 8 جيجا بايت، يتوفر فيه ذاكرة التخزين بإصدارين وهم 128/ 256 جيجا بايت، ويوجد به كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل، وقوة البطارية 4500 ملي أمبير، ويتوفر في الأسواق بسعر، 7700 جنيه مصري.

هاتف Redmi Note 10 Pro

يدعم لعبة ببجي لانه له معالج كوالكوم قوي، كما يتميز بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED ، مع توافر بمعدل تحديث 120 هرتز، وقوة بطارية بسعة 5020 مللي أمبير، ويتواجد في الأسواق بسعر 4,222 / 4,666 / 4,999 جنيه مصري.

هاتف Xiaomi Poco X3 NFC

يتواجد في هذا الموبايل مستشعر رئيسي من نوع Sony IMX682 بدقة 64 ميجابكسل، كما يتمتع بمعالج قوي من نوع Snapdragon 732G، والأهم أنه يأتي مزود بتقنية التبريد السائل من أجل الحفاظ على هاتفك بارد عند القيام بتشغيل مهام مكثفة، ويمكن الحصول علية ب 4399 /3999 جنيهً مصري.

هاتف Xiaomi Poco X3 Pro

يتوفر بمعالج قوي من نوع كوالكوم الرائد من نوع Snapdragon 860، ويتوفر بسعر 4599/5099 جنيهً مصري.